Власти Москвы приобрели у "Газпрома" аэропорт Остафьево

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Москвы приобрели у "Газпрома" имущественный комплекс аэропорта Остафьево, сообщается на портале госзакупок.
Как указывается в материалах торгов, департамент городского имущества Москвы и ПАО "Газпром" заключили контракт о продаже актива за 2,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность покупки до 200 гектаров земли рядом с аэропортом Остафьево для создания там технопарка.
Аэродром Остафьево начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.
