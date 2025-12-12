Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Москвы приобрели у "Газпрома" аэропорт Остафьево - 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Москвы приобрели у "Газпрома" имущественный комплекс аэропорта Остафьево, сообщается на портале госзакупок. Как указывается в материалах торгов, департамент городского имущества Москвы и ПАО "Газпром" заключили контракт о продаже актива за 2,7 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность покупки до 200 гектаров земли рядом с аэропортом Остафьево для создания там технопарка. Аэродром Остафьево начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.
06:58 12.12.2025
 
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Москвы приобрели у "Газпрома" имущественный комплекс аэропорта Остафьево, сообщается на портале госзакупок.
Как указывается в материалах торгов, департамент городского имущества Москвы и ПАО "Газпром" заключили контракт о продаже актива за 2,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность покупки до 200 гектаров земли рядом с аэропортом Остафьево для создания там технопарка.
Аэродром Остафьево начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
