https://1prime.ru/20251212/gazprom-865460569.html

Власти Москвы приобрели у "Газпрома" аэропорт Остафьево

Власти Москвы приобрели у "Газпрома" аэропорт Остафьево - 12.12.2025, ПРАЙМ

Власти Москвы приобрели у "Газпрома" аэропорт Остафьево

Власти Москвы приобрели у "Газпрома" имущественный комплекс аэропорта Остафьево, сообщается на портале госзакупок. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T06:58+0300

2025-12-12T06:58+0300

2025-12-12T06:58+0300

бизнес

россия

москва

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865460569.jpg?1765511919

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Москвы приобрели у "Газпрома" имущественный комплекс аэропорта Остафьево, сообщается на портале госзакупок. Как указывается в материалах торгов, департамент городского имущества Москвы и ПАО "Газпром" заключили контракт о продаже актива за 2,7 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают возможность покупки до 200 гектаров земли рядом с аэропортом Остафьево для создания там технопарка. Аэродром Остафьево начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, газпром