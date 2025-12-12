https://1prime.ru/20251212/gosduma-865459218.html
В Госдуме предложили проверять финансовые возможности инвесторов памятников
В Госдуме предложили проверять финансовые возможности инвесторов памятников - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили проверять финансовые возможности инвесторов памятников
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T06:07+0300
2025-12-12T06:07+0300
2025-12-12T06:07+0300
недвижимость
россия
экономика
ярославская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459218.jpg?1765508839
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия.
Обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что в настоящее время в регионах часть объектов культурного наследия, переданных инвесторам, так и не получает должной реставрации и продолжает разрушаться.
"Проблема в том, что действующий механизм при переходе в собственность фактически не проверяет финансовую состоятельность тех, кто берет на себя обязательства по восстановлению памятников", - считает он.
В результате, по словам депутата, аукционы нередко выигрывают компании или физические лица, которые не располагают ресурсами для проведения реставрационных работ, а пока идут судебные процедуры возврата имущества государству, уникальные исторические здания оказываются на грани утраты.
"Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", - уточнил Хамитов.
Парламентарий отметил, что именно поэтому предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей участников торгов: через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов.
Такой механизм, по его словам, позволит передавать объекты наследия только тем инвесторам, которые действительно способны их восстановить.
"Нам необходимо усилить защиту исторической среды и обеспечить, чтобы каждый переданный памятник имел шанс на полноценную реставрацию. Это вопрос ответственности перед будущими поколениями", - подытожил Хамитов.
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия, ярославская область
Недвижимость, РОССИЯ, Экономика, Ярославская область
В Госдуме предложили проверять финансовые возможности инвесторов памятников
Депутат Хамитов предложил проверить финансовые возможности инвесторов памятников
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия.
Обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что в настоящее время в регионах часть объектов культурного наследия, переданных инвесторам, так и не получает должной реставрации и продолжает разрушаться.
"Проблема в том, что действующий механизм при переходе в собственность фактически не проверяет финансовую состоятельность тех, кто берет на себя обязательства по восстановлению памятников", - считает он.
В результате, по словам депутата, аукционы нередко выигрывают компании или физические лица, которые не располагают ресурсами для проведения реставрационных работ, а пока идут судебные процедуры возврата имущества государству, уникальные исторические здания оказываются на грани утраты.
"Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", - уточнил Хамитов.
Парламентарий отметил, что именно поэтому предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей участников торгов: через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов.
Такой механизм, по его словам, позволит передавать объекты наследия только тем инвесторам, которые действительно способны их восстановить.
"Нам необходимо усилить защиту исторической среды и обеспечить, чтобы каждый переданный памятник имел шанс на полноценную реставрацию. Это вопрос ответственности перед будущими поколениями", - подытожил Хамитов.