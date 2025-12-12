https://1prime.ru/20251212/gosduma-865459218.html

В Госдуме предложили проверять финансовые возможности инвесторов памятников

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей инвесторов объектов культурного наследия. Обращение на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность усовершенствования механизма отбора инвесторов через установление обязательного требования по подтверждению платежеспособности участников торгов на право аренды или покупки объектов культурного наследия", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что в настоящее время в регионах часть объектов культурного наследия, переданных инвесторам, так и не получает должной реставрации и продолжает разрушаться. "Проблема в том, что действующий механизм при переходе в собственность фактически не проверяет финансовую состоятельность тех, кто берет на себя обязательства по восстановлению памятников", - считает он. В результате, по словам депутата, аукционы нередко выигрывают компании или физические лица, которые не располагают ресурсами для проведения реставрационных работ, а пока идут судебные процедуры возврата имущества государству, уникальные исторические здания оказываются на грани утраты. "Так, только в Ярославской области за последние годы было инициировано более 190 процессов об изъятии памятников у недобросовестных собственников. И это лишь в одном регионе", - уточнил Хамитов. Парламентарий отметил, что именно поэтому предложил ввести обязательную проверку финансовых возможностей участников торгов: через банковскую гарантию, подтвержденные собственные средства или использование эскроу-счетов. Такой механизм, по его словам, позволит передавать объекты наследия только тем инвесторам, которые действительно способны их восстановить. "Нам необходимо усилить защиту исторической среды и обеспечить, чтобы каждый переданный памятник имел шанс на полноценную реставрацию. Это вопрос ответственности перед будущими поколениями", - подытожил Хамитов.

