В ГД предложили установить срок рассмотрения обращений по регистрации авто
В ГД предложили установить срок рассмотрения обращений по регистрации авто
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений нотариусов по вопросам регистрации транспортного средства за умершим участником СВО. Обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить… при необходимости принять меры по урегулированию механизма межведомственного взаимодействия с нотариусами по вопросам подтверждения факта регистрации транспортных средств за умершими участниками специальной военной операции, в том числе в части установления 14-ти дневного предельного срока рассмотрения обращений нотариусов по данным вопросам", - сказано в обращении. В документе Стенякина напомнила, что по действующему законодательству наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим. В то же время, как уточнила депутат, с 30 августа 2025 года в России действует норма, предоставляющая супругам погибших участников СВО право пользоваться автомобилем, зарегистрированным на имя погибшего, до официального вступления в наследство. Юридическим основанием для этого, по ее словам, является свидетельство о праве на временное пользование, выдаваемое нотариусом, ведущим наследственное дело. Однако, Стенякина рассказала, что на практике реализация указанной нормы сталкивается с существенными трудностями, например, у пережившего супруга далеко не всегда имеются на руках документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и так далее), и в этих условиях нотариус вынужден самостоятельно устанавливать принадлежность автомобиля погибшему, направляя соответствующие запросы в ГИБДД для подтверждения регистрации транспортного средства. В своем обращении парламентарий просит главу МВД поручить соответствующему структурному подразделению разобраться в сложившейся ситуации.
В ГД предложили подтверждать регистрацию машины за умершим участником СВО до 14 дней
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений нотариусов по вопросам регистрации транспортного средства за умершим участником СВО.
Обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
"На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить… при необходимости принять меры по урегулированию механизма межведомственного взаимодействия с нотариусами по вопросам подтверждения факта регистрации транспортных средств за умершими участниками специальной военной операции, в том числе в части установления 14-ти дневного предельного срока рассмотрения обращений нотариусов по данным вопросам", - сказано в обращении.
В документе Стенякина напомнила, что по действующему законодательству наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим.
В то же время, как уточнила депутат, с 30 августа 2025 года в России действует норма, предоставляющая супругам погибших участников СВО право пользоваться автомобилем, зарегистрированным на имя погибшего, до официального вступления в наследство.
Юридическим основанием для этого, по ее словам, является свидетельство о праве на временное пользование, выдаваемое нотариусом, ведущим наследственное дело.
Однако, Стенякина рассказала, что на практике реализация указанной нормы сталкивается с существенными трудностями, например, у пережившего супруга далеко не всегда имеются на руках документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и так далее), и в этих условиях нотариус вынужден самостоятельно устанавливать принадлежность автомобиля погибшему, направляя соответствующие запросы в ГИБДД для подтверждения регистрации транспортного средства.
В своем обращении парламентарий просит главу МВД
поручить соответствующему структурному подразделению разобраться в сложившейся ситуации.
