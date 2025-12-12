https://1prime.ru/20251212/gosduma-865481715.html

В ГД предложили установить срок рассмотрения обращений по регистрации авто

В ГД предложили установить срок рассмотрения обращений по регистрации авто - 12.12.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили установить срок рассмотрения обращений по регистрации авто

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T16:29+0300

2025-12-12T16:29+0300

2025-12-12T16:29+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предложила установить 14-ти дневный срок рассмотрения обращений нотариусов по вопросам регистрации транспортного средства за умершим участником СВО. Обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить… при необходимости принять меры по урегулированию механизма межведомственного взаимодействия с нотариусами по вопросам подтверждения факта регистрации транспортных средств за умершими участниками специальной военной операции, в том числе в части установления 14-ти дневного предельного срока рассмотрения обращений нотариусов по данным вопросам", - сказано в обращении. В документе Стенякина напомнила, что по действующему законодательству наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим. В то же время, как уточнила депутат, с 30 августа 2025 года в России действует норма, предоставляющая супругам погибших участников СВО право пользоваться автомобилем, зарегистрированным на имя погибшего, до официального вступления в наследство. Юридическим основанием для этого, по ее словам, является свидетельство о праве на временное пользование, выдаваемое нотариусом, ведущим наследственное дело. Однако, Стенякина рассказала, что на практике реализация указанной нормы сталкивается с существенными трудностями, например, у пережившего супруга далеко не всегда имеются на руках документы на автомобиль (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и так далее), и в этих условиях нотариус вынужден самостоятельно устанавливать принадлежность автомобиля погибшему, направляя соответствующие запросы в ГИБДД для подтверждения регистрации транспортного средства. В своем обращении парламентарий просит главу МВД поручить соответствующему структурному подразделению разобраться в сложившейся ситуации.

https://1prime.ru/20251210/putin-865397889.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия