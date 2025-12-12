Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни - 12.12.2025
В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни
В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили запретить рекламные обзвоны и звонки... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T16:45+0300
2025-12-12T16:45+0300
общество
россия
госдума
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в праздничные дни. Соответствующее предложение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что нерабочие праздничные дни граждан омрачаются навязчивыми звонками. Парламентарии отмечают, что законодательство не содержит запрета на звонки в праздники: ключевым условием является наличие согласия абонента, и поскольку такое согласие нередко включается в условия договоров, граждане продолжают сталкиваться с навязчивой рекламой в дни официального отдыха.
Новости
ru-RU
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
16:45 12.12.2025
 
В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни

В Госдуме предложили запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в праздничные дни

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в праздничные дни.
Соответствующее предложение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что нерабочие праздничные дни граждан омрачаются навязчивыми звонками. Парламентарии отмечают, что законодательство не содержит запрета на звонки в праздники: ключевым условием является наличие согласия абонента, и поскольку такое согласие нередко включается в условия договоров, граждане продолжают сталкиваться с навязчивой рекламой в дни официального отдыха.
Назван средний портрет коллектора в России
5 августа, 07:30
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
