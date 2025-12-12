В Госдуме предложили запретить звонки коллекторов в праздничные дни

https://1prime.ru/20251212/gosduma-865482378.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин предложили запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в праздничные дни. Соответствующее предложение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что нерабочие праздничные дни граждан омрачаются навязчивыми звонками. Парламентарии отмечают, что законодательство не содержит запрета на звонки в праздники: ключевым условием является наличие согласия абонента, и поскольку такое согласие нередко включается в условия договоров, граждане продолжают сталкиваться с навязчивой рекламой в дни официального отдыха.
