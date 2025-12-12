В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты

https://1prime.ru/20251212/groznyy-865477112.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. "Аэропорт Грозного ("Северный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

