https://1prime.ru/20251212/groznyy-865477112.html
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:15+0300
2025-12-12T14:15+0300
2025-12-12T14:15+0300
бизнес
грозный
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_b6f03b6b1dc4498fd647b7f8471fef5b.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. "Аэропорт Грозного ("Северный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
грозный
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f93dc57aff13796bb5f9e8e99b3fb089.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, грозный, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Грозный, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Грозного