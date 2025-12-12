Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном - 12.12.2025
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном
Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T12:25+0300
2025-12-12T12:25+0300
экономика
россия
иран
рф
владимир путин
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году товарооборот прибавил 13%, в этом за первые три квартала ещё плюс 8", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
иран
рф
12:25 12.12.2025
 
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном

Путин: товарооборот между Россией и Ираном вырос в 2024 году на 13%

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот прибавил 13%, в этом за первые три квартала ещё плюс 8", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
 
