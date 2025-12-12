https://1prime.ru/20251212/iran-865472026.html
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Ираном
2025-12-12T12:25+0300
экономика
россия
иран
рф
владимир путин
торговля
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Ираном и Россией в прошлом году вырос на 13%, в этом году еще на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году товарооборот прибавил 13%, в этом за первые три квартала ещё плюс 8", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
