https://1prime.ru/20251212/iran-865472371.html
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран
Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T12:32+0300
2025-12-12T12:32+0300
2025-12-12T12:32+0300
экономика
россия
иран
рф
владимир путин
масуд пезешкиан
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852126069_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_e92007308774d1b8425000f69efc709c.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
иран
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852126069_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e20615346e381d4b52454ba0fc06310b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, рф, владимир путин, масуд пезешкиан, аэс "бушер"
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, РФ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, АЭС "Бушер"
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран
Путин: РФ и Иран сотрудничают в разных сферах, включая АЭС "Бушер" и инфраструктуру