Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран
Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
ПРАЙМ
12:32 12.12.2025
 
Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран

Путин: РФ и Иран сотрудничают в разных сферах, включая АЭС "Бушер" и инфраструктуру

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
 
