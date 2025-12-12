https://1prime.ru/20251212/iran-865472371.html

Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран

Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран - 12.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, в каких сферах сотрудничают Россия и Иран

Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T12:32+0300

2025-12-12T12:32+0300

2025-12-12T12:32+0300

экономика

россия

иран

рф

владимир путин

масуд пезешкиан

аэс "бушер"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0b/852126069_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_e92007308774d1b8425000f69efc709c.jpg

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия и Иран сотрудничают в разных сферах, в том числе по АЭС "Бушер", развитию инфраструктуры, включая коридор Север-Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

иран

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, рф, владимир путин, масуд пезешкиан, аэс "бушер"