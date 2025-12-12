https://1prime.ru/20251212/isk-865464796.html
Банк России подаст иск к депозитарию Euroclear
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России подает исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, сообщает регулятор. "В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - говорится в пресс-релизе.
