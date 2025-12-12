ЦБ подаст иск против Euroclear в пятницу

https://1prime.ru/20251212/isk-865472143.html
2025-12-12T12:28+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России подаст иск против депозитария Euroclear в пятницу, сообщил регулятор."Иск подается в электронном виде в пятницу – сегодня", - говорится в сообщении ЦБ РФ.Ранее в пятницу регулятор сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.
