ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
Сумма иска Банка России к европейскому депозитарию Euroclear складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12
2025-12-12T12:38+0300
2025-12-12T12:38+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сумма иска Банка России к европейскому депозитарию Euroclear складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Ранее Банк России заявил о подаче иска в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков. "Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды", - говорится в сообщении.
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
