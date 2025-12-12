Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сумма иска Банка России к европейскому депозитарию Euroclear складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Ранее Банк России заявил о подаче иска в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков. "Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды", - говорится в сообщении.
12:38 12.12.2025
 
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear

ЦБ: сумма иска к Euroclear складывается из заблокированных активов и упущенной выгоды

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сумма иска Банка России к европейскому депозитарию Euroclear складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Ранее Банк России заявил о подаче иска в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков.
"Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды", - говорится в сообщении.
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
