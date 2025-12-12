Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат рассказал, сколько продлится разбирательство по иску ЦБ к Euroclear - 12.12.2025
Адвокат рассказал, сколько продлится разбирательство по иску ЦБ к Euroclear
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Разбирательство Банка России и Euroclear в российском арбитражном суде, скорее всего, будет длиться не менее полугода, при этом высоки шансы, что решение будет принято в пользу ЦБ, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Банк России ранее в пятницу сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами. Позже регулятор добавил, что подаст иск против Euroclear в пятницу. Сумма иска складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды, отметили в ЦБ. Банк России рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах. "Разбирательство в российском арбитражном суде, скорее всего, продлится не менее полугода. Шансы удовлетворения требований Банка России - высокие", - считает Бойко. Ранее в пятницу Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
12:53 12.12.2025
 
Адвокат рассказал, сколько продлится разбирательство по иску ЦБ к Euroclear

Адвокат Бойко: разбирательство по иску ЦБ к Euroclear может длиться не менее полугода

Здание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Разбирательство Банка России и Euroclear в российском арбитражном суде, скорее всего, будет длиться не менее полугода, при этом высоки шансы, что решение будет принято в пользу ЦБ, прокомментировал РИА Новости адвокат Адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
Банк России ранее в пятницу сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
ЦБ рассказал, из чего складывается сумма иска к Euroclear
12:38
Позже регулятор добавил, что подаст иск против Euroclear в пятницу. Сумма иска складывается из суммы заблокированных активов и упущенной выгоды, отметили в ЦБ. Банк России рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах.
"Разбирательство в российском арбитражном суде, скорее всего, продлится не менее полугода. Шансы удовлетворения требований Банка России - высокие", - считает Бойко.
Ранее в пятницу Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Посольство Бельгии в Москве
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
05:08
 
