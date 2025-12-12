https://1prime.ru/20251212/itogi-865475585.html
Число обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило миллион
Число обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило миллион - 12.12.2025, ПРАЙМ
Число обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило миллион
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть... | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений. "Всего обращений 1 001 732", - говорится в данных нейросети, которые были приведены в пятницу эфире "России 24". Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
