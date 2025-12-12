Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Землетрясение в облигациях второго эшелона - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/itogi-865491447.html
Землетрясение в облигациях второго эшелона
Землетрясение в облигациях второго эшелона - 12.12.2025, ПРАЙМ
Землетрясение в облигациях второго эшелона
На этой неделе на вторичном рынке разыгралась локальная драма в долговых инструментах компании Уральская Сталь. Без видимых причин в минувшую пятницу 5 декабря... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T19:33+0300
2025-12-12T19:33+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865491447.jpg?1765557230
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На этой неделе на вторичном рынке разыгралась локальная драма в долговых инструментах компании Уральская Сталь. Без видимых причин в минувшую пятницу 5 декабря цены облигации данного эмитента начали падать, а на этой неделе обвалились.Котировки длинных выпусков серии 1Р5 и 1Р6 спикировали с отметок близки к 100% от номинала до 70%, короткие бумаги с погашением в ближайший месяц (УралСт 1Р01) и в феврале 2026 (УралСт 1Р03) года упали до 90% и 80% от номинала соответственно. К закрытию торгов в пятницу (12/12/2025) бумаги несколько компенсировали падение, однако все еще демонстрируют обеспокоенность инвесторов судьбой вложенных средств.Компанией размещено 6 выпусков облигаций в том числе 4 рублевых совокупным объемом 27 млрд. руб. , 1 выпуск в китайских юанях на 350 млн. юаней и 1 долларовый выпуск, объемом 200 млн. долларов США.Опубликованная компанией отчетность за 9 месяцев 2025 года отражает тяжелое положение компании: падение выручки г/г почти вдвое до 82,7 млн. руб., формирования операционного убытка на уровне прибыли от продаж -6 млрд. руб. против 12,2 млрд. прибыли годом ранее, увеличение прочих расходов и процентных платежей привели к отрицательному результату на уроне прибыли до налогообложения.Исходя из отчетности по итогам сентября денежная подушка компании существенно "похудела", компания располагает средствами (теоретически) для исполнения обязательств по купонным выплатам, предстоящим 15 декабря, однако ключевой вопрос в том найдет ли эмитент 10 млрд. руб. для погашения 25 декабря 2025 обязательств по выпуску серии 1Р01 (Isin: RU000A105Q3).В настоящее время мы не видим оснований для влияния данной локальной истории на весь сектор рынка облигаций второго эшелона.
https://1prime.ru/20251212/nastroeniya-865466934.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Константин Квашнин
Константин Квашнин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
19:33 12.12.2025
 

Землетрясение в облигациях второго эшелона

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Константин Квашнин
управляющий по облигациям ООО "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На этой неделе на вторичном рынке разыгралась локальная драма в долговых инструментах компании Уральская Сталь. Без видимых причин в минувшую пятницу 5 декабря цены облигации данного эмитента начали падать, а на этой неделе обвалились.

Котировки длинных выпусков серии 1Р5 и 1Р6 спикировали с отметок близки к 100% от номинала до 70%, короткие бумаги с погашением в ближайший месяц (УралСт 1Р01) и в феврале 2026 (УралСт 1Р03) года упали до 90% и 80% от номинала соответственно. К закрытию торгов в пятницу (12/12/2025) бумаги несколько компенсировали падение, однако все еще демонстрируют обеспокоенность инвесторов судьбой вложенных средств.

Компанией размещено 6 выпусков облигаций в том числе 4 рублевых совокупным объемом 27 млрд. руб. , 1 выпуск в китайских юанях на 350 млн. юаней и 1 долларовый выпуск, объемом 200 млн. долларов США.

Опубликованная компанией отчетность за 9 месяцев 2025 года отражает тяжелое положение компании: падение выручки г/г почти вдвое до 82,7 млн. руб., формирования операционного убытка на уровне прибыли от продаж -6 млрд. руб. против 12,2 млрд. прибыли годом ранее, увеличение прочих расходов и процентных платежей привели к отрицательному результату на уроне прибыли до налогообложения.

Исходя из отчетности по итогам сентября денежная подушка компании существенно "похудела", компания располагает средствами (теоретически) для исполнения обязательств по купонным выплатам, предстоящим 15 декабря, однако ключевой вопрос в том найдет ли эмитент 10 млрд. руб. для погашения 25 декабря 2025 обязательств по выпуску серии 1Р01 (Isin: RU000A105Q3).

В настоящее время мы не видим оснований для влияния данной локальной истории на весь сектор рынка облигаций второго эшелона.
Позитивные настроения
10:36

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала