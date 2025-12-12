Землетрясение в облигациях второго эшелона

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На этой неделе на вторичном рынке разыгралась локальная драма в долговых инструментах компании Уральская Сталь. Без видимых причин в минувшую пятницу 5 декабря цены облигации данного эмитента начали падать, а на этой неделе обвалились.Котировки длинных выпусков серии 1Р5 и 1Р6 спикировали с отметок близки к 100% от номинала до 70%, короткие бумаги с погашением в ближайший месяц (УралСт 1Р01) и в феврале 2026 (УралСт 1Р03) года упали до 90% и 80% от номинала соответственно. К закрытию торгов в пятницу (12/12/2025) бумаги несколько компенсировали падение, однако все еще демонстрируют обеспокоенность инвесторов судьбой вложенных средств.Компанией размещено 6 выпусков облигаций в том числе 4 рублевых совокупным объемом 27 млрд. руб. , 1 выпуск в китайских юанях на 350 млн. юаней и 1 долларовый выпуск, объемом 200 млн. долларов США.Опубликованная компанией отчетность за 9 месяцев 2025 года отражает тяжелое положение компании: падение выручки г/г почти вдвое до 82,7 млн. руб., формирования операционного убытка на уровне прибыли от продаж -6 млрд. руб. против 12,2 млрд. прибыли годом ранее, увеличение прочих расходов и процентных платежей привели к отрицательному результату на уроне прибыли до налогообложения.Исходя из отчетности по итогам сентября денежная подушка компании существенно "похудела", компания располагает средствами (теоретически) для исполнения обязательств по купонным выплатам, предстоящим 15 декабря, однако ключевой вопрос в том найдет ли эмитент 10 млрд. руб. для погашения 25 декабря 2025 обязательств по выпуску серии 1Р01 (Isin: RU000A105Q3).В настоящее время мы не видим оснований для влияния данной локальной истории на весь сектор рынка облигаций второго эшелона.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На этой неделе на вторичном рынке разыгралась локальная драма в долговых инструментах компании Уральская Сталь. Без видимых причин в минувшую пятницу 5 декабря цены облигации данного эмитента начали падать, а на этой неделе обвалились.
Котировки длинных выпусков серии 1Р5 и 1Р6 спикировали с отметок близки к 100% от номинала до 70%, короткие бумаги с погашением в ближайший месяц (УралСт 1Р01) и в феврале 2026 (УралСт 1Р03) года упали до 90% и 80% от номинала соответственно. К закрытию торгов в пятницу (12/12/2025) бумаги несколько компенсировали падение, однако все еще демонстрируют обеспокоенность инвесторов судьбой вложенных средств.
Компанией размещено 6 выпусков облигаций в том числе 4 рублевых совокупным объемом 27 млрд. руб. , 1 выпуск в китайских юанях на 350 млн. юаней и 1 долларовый выпуск, объемом 200 млн. долларов США.
Опубликованная компанией отчетность за 9 месяцев 2025 года отражает тяжелое положение компании: падение выручки г/г почти вдвое до 82,7 млн. руб., формирования операционного убытка на уровне прибыли от продаж -6 млрд. руб. против 12,2 млрд. прибыли годом ранее, увеличение прочих расходов и процентных платежей привели к отрицательному результату на уроне прибыли до налогообложения.
Исходя из отчетности по итогам сентября денежная подушка компании существенно "похудела", компания располагает средствами (теоретически) для исполнения обязательств по купонным выплатам, предстоящим 15 декабря, однако ключевой вопрос в том найдет ли эмитент 10 млрд. руб. для погашения 25 декабря 2025 обязательств по выпуску серии 1Р01 (Isin: RU000A105Q3).
В настоящее время мы не видим оснований для влияния данной локальной истории на весь сектор рынка облигаций второго эшелона.
Позитивные настроения
10:36
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.