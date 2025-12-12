Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-12T02:02+0300
2025-12-12T02:12+0300
экономика
общество
бизнес
финансы
новый год
снятие наличных
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество наличных, которые лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от ваших расходов на эти дни и доступности безналичных платежей, рассказал агентству “Прайм” президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.По его словам, сначала нужно прикинуть праздничный бюджет. Если бой курантов планируется встретить дома, рассчитайте расходы на праздничный стол. Любая хозяйка, составив меню, может прикинуть, какие продукты можно купить заранее, а какие – накануне.Если же предполагается поход в ресторан, то определите сумму, которую готовы там потратить.“Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. В этом случае, следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе хозяев, например, покупки шампанского и фруктов”, - отметил он.Далее следует определить, планируются ли культурные мероприятия. Даже если это прогулка по городу, следует заложить расходы хотя бы на чашку чая или кофе.Если в семье есть дети, то наверняка для них тоже запланированы развлечения. Просчитайте ваши традиционные траты на поход в цирк, театр или в парк, добавьте расходы на подарки.Не забывайте про базовые продукты питания. Конечно, первые дни все доедают оливье, но через несколько дней наступает пора обыденного рациона. Что-то стоит приобрести заранее, чтобы не бегать по магазинам в праздники.К этой сумме следует добавить 10% непредвиденных расходов. Конечно, не стоит держать всю эту сумму при себе в виде наличных из соображений безопасности. Однако если отключения интернета в вашем регионе не редкость, лучше заранее снять 8-15 тысяч рублей на человека в городе, и от 20 до 40 тысяч рублей на семью или компанию при путешествии на дачу или на машине, советует Николай Кандикудряков-Тигранн.
общество, бизнес, финансы, новый год, снятие наличных
Экономика, Общество , Бизнес, Финансы, Новый год, снятие наличных
02:02 12.12.2025 (обновлено: 02:12 12.12.2025)
 
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками

Кандикудряков-Тигранн: перед праздниками следует иметь наличными несколько тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество наличных, которые лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от ваших расходов на эти дни и доступности безналичных платежей, рассказал агентству “Прайм” президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
По его словам, сначала нужно прикинуть праздничный бюджет. Если бой курантов планируется встретить дома, рассчитайте расходы на праздничный стол. Любая хозяйка, составив меню, может прикинуть, какие продукты можно купить заранее, а какие – накануне.
Если же предполагается поход в ресторан, то определите сумму, которую готовы там потратить.
“Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. В этом случае, следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе хозяев, например, покупки шампанского и фруктов”, - отметил он.
Далее следует определить, планируются ли культурные мероприятия. Даже если это прогулка по городу, следует заложить расходы хотя бы на чашку чая или кофе.
Если в семье есть дети, то наверняка для них тоже запланированы развлечения. Просчитайте ваши традиционные траты на поход в цирк, театр или в парк, добавьте расходы на подарки.
Исследование: треть россиян планируют поездку с семьей на праздники
9 декабря, 06:42
9 декабря, 06:42
Не забывайте про базовые продукты питания. Конечно, первые дни все доедают оливье, но через несколько дней наступает пора обыденного рациона. Что-то стоит приобрести заранее, чтобы не бегать по магазинам в праздники.
К этой сумме следует добавить 10% непредвиденных расходов. Конечно, не стоит держать всю эту сумму при себе в виде наличных из соображений безопасности. Однако если отключения интернета в вашем регионе не редкость, лучше заранее снять 8-15 тысяч рублей на человека в городе, и от 20 до 40 тысяч рублей на семью или компанию при путешествии на дачу или на машине, советует Николай Кандикудряков-Тигранн.
 
