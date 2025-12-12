https://1prime.ru/20251212/kazan-865476993.html
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
