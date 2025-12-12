Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251212/khuang-865462979.html
2025
08:33 12.12.2025 (обновлено: 08:34 12.12.2025)
 
FT назвала гендиректора Nvidia человеком года

Financial Times назвала гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Газета Financial Times назвала гендиректора компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга человеком года в этом году.
"Человек года (по версии - ред.) FT - Дженсен Хуанг. Генеральный директор Nvidia является движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта (ИИ), у которого есть потенциал изменить международную экономику", - говорится в публикации.
Ранее американский журнал Time назвал "архитекторов искусственного интеллекта", в том числе и Хуанга, а также главу компании xAI Илона Маска, создателя Meta* Марка Цукерберга и главу OpenAI Сэма Альтмана, людьми года.
В 2024 году по версии газеты Financial Times человеком года стал Дональд Трамп.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
