https://1prime.ru/20251212/khuang-865462979.html
FT назвала гендиректора Nvidia человеком года
FT назвала гендиректора Nvidia человеком года - 12.12.2025, ПРАЙМ
FT назвала гендиректора Nvidia человеком года
Газета Financial Times назвала гендиректора компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга человеком года в этом году. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T08:33+0300
2025-12-12T08:33+0300
2025-12-12T08:34+0300
технологии
марк цукерберг
дональд трамп
financial times
nvidia
xai
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Газета Financial Times назвала гендиректора компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга человеком года в этом году. "Человек года (по версии - ред.) FT - Дженсен Хуанг. Генеральный директор Nvidia является движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта (ИИ), у которого есть потенциал изменить международную экономику", - говорится в публикации. Ранее американский журнал Time назвал "архитекторов искусственного интеллекта", в том числе и Хуанга, а также главу компании xAI Илона Маска, создателя Meta* Марка Цукерберга и главу OpenAI Сэма Альтмана, людьми года. В 2024 году по версии газеты Financial Times человеком года стал Дональд Трамп.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, марк цукерберг, дональд трамп, financial times, nvidia, xai
Технологии, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, Financial Times, Nvidia, xAI
FT назвала гендиректора Nvidia человеком года
Financial Times назвала гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года