Kia зарегистрировала товарный знак в России
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в октябре 2024 года, в декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в России со сроком действия до 2034 года. Теперь под "KIA" компания может проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла, а также электронные системы управления. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
22:29 12.12.2025
 
Kia зарегистрировала товарный знак в России

Ушедшая из России Kia зарегистрировала товарный знак

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Логотип Kia
Логотип Kia
Логотип Kia. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в октябре 2024 года, в декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в России со сроком действия до 2034 года.
Теперь под "KIA" компания может проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла, а также электронные системы управления.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
Заголовок открываемого материала