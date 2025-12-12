Kia зарегистрировала товарный знак в России

https://1prime.ru/20251212/kia-865495697.html

Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 12.12.2025

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак "KIA", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в октябре 2024 года, в декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в России со сроком действия до 2034 года. Теперь под "KIA" компания может проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла, а также электронные системы управления. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.

