Ученые рассказали о приближении 3I/ATLAS к Земле

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS останется невидимым невооруженным глазом в момент наибольшего приближения к Земле. "По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", — говорится в заявлении лаборатории в официальном Telegram-канале. Астрономы отметили, что дата наибольшего сближения объекта с Землей, назначенная на 19 декабря, была определена скорее с математической точки зрения, так как объект уже сейчас находится почти на минимальной дистанции от Земли в 271 миллион километров. Значительных изменений в его положении не ожидается, и небесное тело останется на этом расстоянии два-три дня, прежде чем начнёт своё движение к Юпитеру.Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Позднее ученые пришли к выводу, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Согласно компьютерной модели, возраст кометы превышает 7,5 миллиардов лет, что на три миллиарда дольше существования Солнца. Возможно, это самая древняя из когда-либо наблюдаемых комет. В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб отметил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, хотя его источник не идентифицирован. Ученый предположил, что 3I/ATLAS мог бы быть искусственным объектом, оснащенным мощным энергетическим источником, способным производить свет, видимый на миллионы километров. Через месяц Леб также сообщил, что объект проявил "аномальную эволюцию" и начал меняться в цвете.
