https://1prime.ru/20251212/kurs-865468390.html
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января
В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:17+0300
2025-12-12T11:17+0300
2025-12-12T11:17+0300
экономика
рынок
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года, сообщил регулятор. "В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года", - говорится в сообщении регулятора. В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января, добавил регулятор. "Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года; 12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года", - отмечает ЦБ РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, рф
Экономика, Рынок, Финансы, РФ
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января
ЦБ 30 декабря установит официальные курсы иностранных валют на период по 12 января