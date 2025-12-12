https://1prime.ru/20251212/kurs-865468390.html

ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января

ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января - 12.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января

В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года,... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T11:17+0300

2025-12-12T11:17+0300

2025-12-12T11:17+0300

экономика

рынок

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года, сообщил регулятор. "В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года", - говорится в сообщении регулятора. В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января, добавил регулятор. "Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года; 12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года", - отмечает ЦБ РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, рф