ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января - 12.12.2025
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января
В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
финансы
рф
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года, сообщил регулятор. "В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года", - говорится в сообщении регулятора. В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января, добавил регулятор. "Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года; 12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года", - отмечает ЦБ РФ.
Новости
11:17 12.12.2025
 
ЦБ 30 декабря установит курсы валют на период по 12 января

ЦБ 30 декабря установит официальные курсы иностранных валют на период по 12 января

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - ЦБ РФ установит официальные курсы иностранных валют, которые будут действительны по 12 января 2026 года, сообщил регулятор.
"В последний рабочий день 2025 года, который приходится на 30 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года", - говорится в сообщении регулятора.
В первый рабочий день нового года, 12 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 13 января, добавил регулятор.
"Аналогичным образом Банк России обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 30 декабря 2025 года – на период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года; 12 января 2026 года произойдет обновление цен, которые будут действовать с 13 января 2026 года", - отмечает ЦБ РФ.
 
