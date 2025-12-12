https://1prime.ru/20251212/kurs-865483183.html
Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре вырос на 25,2%, а в ноябре - на 0,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1% по сравнению с октябрем, к евро - на 1,7%, а к юаню - на 0,7%.Номинальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 0,8%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 0,6%.
