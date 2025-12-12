https://1prime.ru/20251212/kurs-865483183.html

Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента

Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента - 12.12.2025, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре вырос на 25,2%, а в... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T16:58+0300

2025-12-12T16:58+0300

2025-12-12T17:02+0300

экономика

рф

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре вырос на 25,2%, а в ноябре - на 0,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1% по сравнению с октябрем, к евро - на 1,7%, а к юаню - на 0,7%.Номинальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 0,8%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 0,6%.

https://1prime.ru/20251212/rynok-865478878.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, банк россии, финансы