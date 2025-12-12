Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря - 12.12.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря
Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря - 12.12.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,59 копейки - до 11,2726 рубля, доллара - на 38,98 копейки, до 79,7296 рубля, евро - на... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:44+0300
2025-12-12T17:47+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,59 копейки - до 11,2726 рубля, доллара - на 38,98 копейки, до 79,7296 рубля, евро - на 62,42 копейки, до 93,5626 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
банк россии, рынок, рф, сша
Экономика, Банк России, Рынок, РФ, США
17:44 12.12.2025 (обновлено: 17:47 12.12.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря

Официальный курс юаня с субботы - 11,27 руб, доллара - 79,73 руб, евро - 93,56 руб - цб рф

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,59 копейки - до 11,2726 рубля, доллара - на 38,98 копейки, до 79,7296 рубля, евро - на 62,42 копейки, до 93,5626 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента
ЭкономикаБанк РоссииРынокРФСША
 
 
Заголовок открываемого материала