https://1prime.ru/20251212/kurs-865486995.html

Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря

Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря - 12.12.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс валют на 13 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,59 копейки - до 11,2726 рубля, доллара - на 38,98 копейки, до 79,7296 рубля, евро - на... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T17:44+0300

2025-12-12T17:44+0300

2025-12-12T17:47+0300

экономика

банк россии

рынок

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,59 копейки - до 11,2726 рубля, доллара - на 38,98 копейки, до 79,7296 рубля, евро - на 62,42 копейки, до 93,5626 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20251212/kurs-865483183.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, рынок, рф, сша