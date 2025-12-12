Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС признала рекламу на радио девелопера ЛСР ненадлежащей
2025-12-12T11:37+0300
2025-12-12T11:37+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу на радио девелоперской группы ЛСР ненадлежащей, возбудила дело и выдала предписания об устранении нарушений, сообщило ведомство. "По мнению службы, действия компании не позволяли потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о порядке оплаты недвижимости, а также могли вводить их в заблуждение... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала компании ЛСР предписания об устранении нарушений", - говорится в сообщении. Отмечается, что застройщик рекламировал квартиры под беспроцентную рассрочку до 24 месяцев. В аудиоролике сообщалось о привлекательных сведениях о первоначальном взносе от 30% и погашении остатка в конце срока, но не позднее трех месяцев до ввода дома в эксплуатацию, но более подробная информация о рассрочке в рекламе не была представлена.
11:37 12.12.2025
 
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу на радио девелоперской группы ЛСР ненадлежащей, возбудила дело и выдала предписания об устранении нарушений, сообщило ведомство.
"По мнению службы, действия компании не позволяли потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о порядке оплаты недвижимости, а также могли вводить их в заблуждение... Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала компании ЛСР предписания об устранении нарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что застройщик рекламировал квартиры под беспроцентную рассрочку до 24 месяцев. В аудиоролике сообщалось о привлекательных сведениях о первоначальном взносе от 30% и погашении остатка в конце срока, но не позднее трех месяцев до ввода дома в эксплуатацию, но более подробная информация о рассрочке в рекламе не была представлена.
