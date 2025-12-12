Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью

https://1prime.ru/20251212/maduro-865457660.html

МЕХИКО, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству республики и подтвердил незыблемость российской позиции в отношении защиты суверенитета южноамериканской страны. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Мадуро в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления. "Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", - заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака. Он подчеркнул, что беседа была продолжительной и затронула широкий круг вопросов, включая итоги заседания межправительственной комиссии высокого уровня, на котором в ноябре были подписаны 19 новых соглашений в сферах, включающих науку, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и энергетику. Венесуэльское правительство по итогам переговоров двух лидеров ранее сообщило, что они договорились расширять авиационное и морское сообщение, признавая их роль в укреплении связей между странами. В ходе беседы, согласно сообщению, президент Путин "подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке".

