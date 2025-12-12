Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью
Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T04:56+0300
2025-12-12T04:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
МЕХИКО, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству республики и подтвердил незыблемость российской позиции в отношении защиты суверенитета южноамериканской страны. По данным пресс-службы Кремля, Путин и Мадуро в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления. "Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", - заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака. Он подчеркнул, что беседа была продолжительной и затронула широкий круг вопросов, включая итоги заседания межправительственной комиссии высокого уровня, на котором в ноябре были подписаны 19 новых соглашений в сферах, включающих науку, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и энергетику. Венесуэльское правительство по итогам переговоров двух лидеров ранее сообщило, что они договорились расширять авиационное и морское сообщение, признавая их роль в укреплении связей между странами. В ходе беседы, согласно сообщению, президент Путин "подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке".
россия, мировая экономика, венесуэла, николас мадуро, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Владимир Путин
04:56 12.12.2025
 

Мадуро заявил, что Путин попросил его передать венесуэльцам восхищение их стойкостью

МЕХИКО, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому народу, правительству республики и подтвердил незыблемость российской позиции в отношении защиты суверенитета южноамериканской страны.
По данным пресс-службы Кремля, Путин и Мадуро в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого президент России выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.
"Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережить. И сказал, что Россия неизменно поддерживает венесуэльский процесс, президента Мадуро и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке", - заявил Мадуро, выступая в коммуне Амаливака.
Он подчеркнул, что беседа была продолжительной и затронула широкий круг вопросов, включая итоги заседания межправительственной комиссии высокого уровня, на котором в ноябре были подписаны 19 новых соглашений в сферах, включающих науку, технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и энергетику.
Венесуэльское правительство по итогам переговоров двух лидеров ранее сообщило, что они договорились расширять авиационное и морское сообщение, признавая их роль в укреплении связей между странами. В ходе беседы, согласно сообщению, президент Путин "подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке".
 
Заголовок открываемого материала