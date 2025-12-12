https://1prime.ru/20251212/marganets-865494021.html
Компании не заинтересовались участком недр марганца в Красноярском крае
2025-12-12T20:51+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Недропользователи не подали заявки на участие в аукционе на месторождение марганцевых руд Порожинское в Красноярском крае, стартовая цена составляла почти 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. Роснедра выставили на торги данный участок в сентябре с начальной ценой в 2,96 миллиарда рублей. Аукцион должен был пройти 25 декабря. "На участие в аукционе на месторождение Порожинское заявки не поступили", - рассказали в министерстве. Площадь участка составляет 138,8 квадратных километра. Балансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 15,7 миллиона тонн руды, по категории С2 - 13,8 миллиона тонн руды. При этом забалансовые запасы участка Порожинское по категории С1 оцениваются в 41,1 тысячи тонн руды, по категории С2 - 590,9 тысячи тонн руды, следует из приложения к приказу Центрсибнедр.
