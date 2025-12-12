Мишустин поручил разработать меры по защите от контрафакта на маркетплейсах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе кабмина. "В документе в том числе должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", - сообщили в пресс-службе. Поручение дал Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, маркетплейсы
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, маркетплейсы
10:03 12.12.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В документе в том числе должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", - сообщили в пресс-службе. Поручение дал Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Михаил Мишустин маркетплейсы
 
 
