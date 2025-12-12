https://1prime.ru/20251212/marketpleysy-865465557.html

Мишустин поручил разработать меры по защите от контрафакта на маркетплейсах

Мишустин поручил разработать меры по защите от контрафакта на маркетплейсах

экономика

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

маркетплейсы

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции через маркетплейсы, сообщили в пресс-службе кабмина. "В документе в том числе должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Речь идет о создании на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности", - сообщили в пресс-службе. Поручение дал Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.

