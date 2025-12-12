Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/merts-865463233.html
"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе
"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе - 12.12.2025, ПРАЙМ
"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T08:45+0300
2025-12-12T08:45+0300
германия
запад
европа
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X."Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.Мема отметил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, добавил он.Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
https://1prime.ru/20251205/ukraina-865238835.html
https://1prime.ru/20251204/ukraina-865204398.html
германия
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, запад, европа, фридрих мерц, ес
ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, ЕС
08:45 12.12.2025
 
"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе

Мема: желание Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с РФ

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
5 декабря, 10:34
Мема отметил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, добавил он.

Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
4 декабря, 14:30
 
ГЕРМАНИЯЗАПАДЕВРОПАФридрих МерцЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала