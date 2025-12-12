https://1prime.ru/20251212/merts-865463233.html

"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе

"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе - 12.12.2025, ПРАЙМ

"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T08:45+0300

2025-12-12T08:45+0300

2025-12-12T08:45+0300

германия

запад

европа

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X."Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.Мема отметил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, добавил он.Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.

https://1prime.ru/20251205/ukraina-865238835.html

https://1prime.ru/20251204/ukraina-865204398.html

германия

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, запад, европа, фридрих мерц, ес