"Опасные маневры". Заявление Мерца вызвало изумление на Западе
Мема: желание Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с РФ
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца об американских ракетах поразили члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев. Россия не представляет угрозы для Европы, но если Европа продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев", — говорится в публикации.
Мема отметил, что ни один серьезный политик не может согласиться с таким решением лидеров ЕС. Нельзя превращать регион в поле битвы по желанию лидеров, страдающих галлюцинациями, добавил он.
Накануне Мерц заявил, что рассчитывает, что США начнут размещать дальнобойное оружие на территории ФРГ в 2026 году.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
