Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям

Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям

12.12.2025

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. В ходе конференции будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в области биотехнологий, промышленной диагностики и экологической безопасности, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.

