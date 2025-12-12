Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/mishustin-865453357.html
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T00:17+0300
2025-12-12T00:17+0300
экономика
технологии
рф
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865453357.jpg?1765487870
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. В ходе конференции будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в области биотехнологий, промышленной диагностики и экологической безопасности, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рф, москва, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
00:17 12.12.2025
 
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям

Мишустин примет участие в конференции по сотрудничеству в области науки и технологий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.
В ходе конференции будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в области биотехнологий, промышленной диагностики и экологической безопасности, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
 
ЭкономикаТехнологииРФМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала