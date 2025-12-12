https://1prime.ru/20251212/mishustin-865453357.html
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T00:17+0300
2025-12-12T00:17+0300
2025-12-12T00:17+0300
экономика
технологии
рф
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865453357.jpg?1765487870
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Москве примет участие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.
В ходе конференции будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в области биотехнологий, промышленной диагностики и экологической безопасности, сообщили ранее в пресс-службе кабмина.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рф, москва, михаил мишустин
Экономика, Технологии, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин примет участие в Международной конференции по науке и технологиям
Мишустин примет участие в конференции по сотрудничеству в области науки и технологий