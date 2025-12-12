https://1prime.ru/20251212/moldaviya-865497607.html

Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год

КИШИНЁВ, 12 дек, - ПРАЙМ. Парламент Молдавии утвердил в первом чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом, превышающим 1 миллиард долларов, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. "Проект государственного бюджета на 2026 год утверждён в первом чтении голосами 54 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Согласно документу, доходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 79,67 млрд леев (около 4,7 миллиарда долларов), расходы - 100,57 млрд леев (порядка 5,9 миллиарда долларов). Таким образом, дефицит госбюджета составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов -ред.). Власти Молдавии рассчитывают покрыть дефицит бюджета за счёт внешних заимствований и финансовой помощи международных партнёров, в том числе Евросоюза и международных финансовых организаций. Представители оппозиции в парламенте Молдавии выступили против принятия проекта бюджета на 2026 год, указав на существенный рост дефицита и долговой нагрузки. Депутаты от партий коммунистов, социалистов, а также независимый депутат, экс-премьер Василий Тарлев, отмечали в ходе дискуссии в парламенте, что запланированный дефицит в 20,9 миллиарда леев приведёт к увеличению объёма заимствований и усилению зависимости страны от внешнего финансирования, включая кредиты международных финансовых институтов. Оппозиция также подчеркнула, что заложенные социальные расходы не компенсируют влияние инфляции и роста тарифов на энергоресурсы, а объёмы финансирования реального сектора экономики остаются недостаточными для обеспечения устойчивого экономического роста. Оппозиция также выразила сомнения в долгосрочной сбалансированности бюджетной политики.

