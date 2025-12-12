Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/moldaviya-865497607.html
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год - 12.12.2025, ПРАЙМ
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом, превышающим 1 миллиард долларов, заявил спикер... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T23:18+0300
2025-12-12T23:18+0300
мировая экономика
молдавия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865073829_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_899ccd5df0acf0827d848c04e1073f6c.jpg
КИШИНЁВ, 12 дек, - ПРАЙМ. Парламент Молдавии утвердил в первом чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом, превышающим 1 миллиард долларов, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. "Проект государственного бюджета на 2026 год утверждён в первом чтении голосами 54 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Согласно документу, доходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 79,67 млрд леев (около 4,7 миллиарда долларов), расходы - 100,57 млрд леев (порядка 5,9 миллиарда долларов). Таким образом, дефицит госбюджета составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов -ред.). Власти Молдавии рассчитывают покрыть дефицит бюджета за счёт внешних заимствований и финансовой помощи международных партнёров, в том числе Евросоюза и международных финансовых организаций. Представители оппозиции в парламенте Молдавии выступили против принятия проекта бюджета на 2026 год, указав на существенный рост дефицита и долговой нагрузки. Депутаты от партий коммунистов, социалистов, а также независимый депутат, экс-премьер Василий Тарлев, отмечали в ходе дискуссии в парламенте, что запланированный дефицит в 20,9 миллиарда леев приведёт к увеличению объёма заимствований и усилению зависимости страны от внешнего финансирования, включая кредиты международных финансовых институтов. Оппозиция также подчеркнула, что заложенные социальные расходы не компенсируют влияние инфляции и роста тарифов на энергоресурсы, а объёмы финансирования реального сектора экономики остаются недостаточными для обеспечения устойчивого экономического роста. Оппозиция также выразила сомнения в долгосрочной сбалансированности бюджетной политики.
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865073829_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b62c3c68437adb80d5a9cb437b8837b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, молдавия, ес
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ЕС
23:18 12.12.2025
 
Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год

Парламент Молдавии утвердил в первом чтении госбюджет на 2026 год с дефицитом в $1 млрд

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЁВ, 12 дек, - ПРАЙМ. Парламент Молдавии утвердил в первом чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом, превышающим 1 миллиард долларов, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу.
"Проект государственного бюджета на 2026 год утверждён в первом чтении голосами 54 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания.
Согласно документу, доходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 79,67 млрд леев (около 4,7 миллиарда долларов), расходы - 100,57 млрд леев (порядка 5,9 миллиарда долларов). Таким образом, дефицит госбюджета составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов -ред.).
Власти Молдавии рассчитывают покрыть дефицит бюджета за счёт внешних заимствований и финансовой помощи международных партнёров, в том числе Евросоюза и международных финансовых организаций.
Представители оппозиции в парламенте Молдавии выступили против принятия проекта бюджета на 2026 год, указав на существенный рост дефицита и долговой нагрузки. Депутаты от партий коммунистов, социалистов, а также независимый депутат, экс-премьер Василий Тарлев, отмечали в ходе дискуссии в парламенте, что запланированный дефицит в 20,9 миллиарда леев приведёт к увеличению объёма заимствований и усилению зависимости страны от внешнего финансирования, включая кредиты международных финансовых институтов.
Оппозиция также подчеркнула, что заложенные социальные расходы не компенсируют влияние инфляции и роста тарифов на энергоресурсы, а объёмы финансирования реального сектора экономики остаются недостаточными для обеспечения устойчивого экономического роста. Оппозиция также выразила сомнения в долгосрочной сбалансированности бюджетной политики.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала