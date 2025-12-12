Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о новой уловкее мошенников по обману школьников - 12.12.2025
Россиян предупредили о новой уловкее мошенников по обману школьников
Россиян предупредили о новой уловкее мошенников по обману школьников - 12.12.2025
Россиян предупредили о новой уловкее мошенников по обману школьников
Специалисты ВТБ отмечают существенный рост случаев обмана школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений, когда злоумышленники представляются | 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ отмечают существенный рост случаев обмана школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений, когда злоумышленники представляются по телефону учителями и просят "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник, сообщает пресс-служба ВТБ. "Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв. Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник", - говорится в сообщении. Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры для "срочного медосмотра" якобы для допуска к занятиям. Установив доверие, они пытаются выманить код из смс и пуш-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке для "срочного медосмотра". "Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок". Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации - прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя", - прокомментировал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Мошенничество, Общество , Банки, ВТБ, Технологии
Россиян предупредили о новой уловкее мошенников по обману школьников

ВТБ сообщил о способе мошенничества с перевыпуском электронных школьных дневников

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ отмечают существенный рост случаев обмана школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений, когда злоумышленники представляются по телефону учителями и просят "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв. Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник", - говорится в сообщении.
Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры для "срочного медосмотра" якобы для допуска к занятиям. Установив доверие, они пытаются выманить код из смс и пуш-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке для "срочного медосмотра".
"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок". Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации - прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя", - прокомментировал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
 
