https://1prime.ru/20251212/mvd-865498061.html
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права в Max
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права в Max - 12.12.2025, ПРАЙМ
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права в Max
В МВД РФ предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T23:59+0300
2025-12-12T23:59+0300
2025-12-12T23:59+0300
общество
мвд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. В МВД РФ предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов документов, сообщили в ведомстве. "МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации. Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги. Также правоохранители подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения. "В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуры общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251206/chaty-865274576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мвд, россия
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права в Max
МВД предложило приравнять возможность предъявления прав и регистрационных документов в Max
МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ.
В МВД РФ предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов документов, сообщили
в ведомстве.
"МВД России
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации. Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги.
Также правоохранители подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения.
"В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуры общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", - заключили в ведомстве.
Россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX