Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Общие обороты на Московской бирже растут - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/oboroty-865461417.html
Общие обороты на Московской бирже растут
Общие обороты на Московской бирже растут - 12.12.2025, ПРАЙМ
Общие обороты на Московской бирже растут
Общие обороты на Московской бирже растут и за 11 месяцев составили 1,55 квадриллиона рублей, сообщил журналистам глава торговой площадки Виктор Жидков. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T07:21+0300
2025-12-12T07:21+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865461417.jpg?1765513285
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Общие обороты на Московской бирже растут и за 11 месяцев составили 1,55 квадриллиона рублей, сообщил журналистам глава торговой площадки Виктор Жидков. "Если смотреть на обороты, то, конечно, мы продолжаем их наращивать - 1,55 квадриллиона рублей объем торгов за 11 месяцев. Мы видим, что рынок акций при отсутствии в течение года существенного роста индексов продемонстрировал рост объема в 22% и достиг 35 триллионов рублей", - рассказал Жидков. "Радует и срочный рынок - 127,9 триллиона рублей и 45% роста к 11 месяцам 2024 года. Я думаю, что мы удовлетворили интерес инвесторов к инструментам срочного рынка, в том числе их разнообразием, включая инструменты на криптоактивы", - добавил он. Общий объем торгов облигациями при этом по итогам 11 месяцев составил 30,6 триллиона рублей, продемонстрировал рост на 91% к 11 месяцам прошлого года, также отметил глава биржи. При этом большая часть общих объемов торгов приходится на денежный рынок, следует из сообщений Московской биржи, публикуемых в течение года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Рынок
07:21 12.12.2025
 
Общие обороты на Московской бирже растут

Общие обороты Московской биржи за 11 месяцев составили 1,55 квадриллиона рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Общие обороты на Московской бирже растут и за 11 месяцев составили 1,55 квадриллиона рублей, сообщил журналистам глава торговой площадки Виктор Жидков.
"Если смотреть на обороты, то, конечно, мы продолжаем их наращивать - 1,55 квадриллиона рублей объем торгов за 11 месяцев. Мы видим, что рынок акций при отсутствии в течение года существенного роста индексов продемонстрировал рост объема в 22% и достиг 35 триллионов рублей", - рассказал Жидков.
"Радует и срочный рынок - 127,9 триллиона рублей и 45% роста к 11 месяцам 2024 года. Я думаю, что мы удовлетворили интерес инвесторов к инструментам срочного рынка, в том числе их разнообразием, включая инструменты на криптоактивы", - добавил он.
Общий объем торгов облигациями при этом по итогам 11 месяцев составил 30,6 триллиона рублей, продемонстрировал рост на 91% к 11 месяцам прошлого года, также отметил глава биржи.
При этом большая часть общих объемов торгов приходится на денежный рынок, следует из сообщений Московской биржи, публикуемых в течение года.
 
Рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала