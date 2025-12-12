https://1prime.ru/20251212/oboroty-865461417.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Общие обороты на Московской бирже растут и за 11 месяцев составили 1,55 квадриллиона рублей, сообщил журналистам глава торговой площадки Виктор Жидков. "Если смотреть на обороты, то, конечно, мы продолжаем их наращивать - 1,55 квадриллиона рублей объем торгов за 11 месяцев. Мы видим, что рынок акций при отсутствии в течение года существенного роста индексов продемонстрировал рост объема в 22% и достиг 35 триллионов рублей", - рассказал Жидков. "Радует и срочный рынок - 127,9 триллиона рублей и 45% роста к 11 месяцам 2024 года. Я думаю, что мы удовлетворили интерес инвесторов к инструментам срочного рынка, в том числе их разнообразием, включая инструменты на криптоактивы", - добавил он. Общий объем торгов облигациями при этом по итогам 11 месяцев составил 30,6 триллиона рублей, продемонстрировал рост на 91% к 11 месяцам прошлого года, также отметил глава биржи. При этом большая часть общих объемов торгов приходится на денежный рынок, следует из сообщений Московской биржи, публикуемых в течение года.

