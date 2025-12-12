Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке - 12.12.2025
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке
Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T13:27+0300
2025-12-12T13:27+0300
технологии
россия
бизнес
рф
минпромторг
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве. Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.
технологии, россия, бизнес, рф, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Минпромторг
13:27 12.12.2025
 
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке

Минпромторг: доля российского телекоммуникационного оборудования на рынке вырастет до 50%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве.
Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.
 
Технологии РОССИЯ Бизнес РФ Минпромторг
 
 
