Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке
Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%,
2025-12-12T13:27+0300
2025-12-12T13:27+0300
2025-12-12T13:27+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве. Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве.
Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.