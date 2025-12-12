https://1prime.ru/20251212/oborudovanie-865475387.html

Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке

Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке - 12.12.2025, ПРАЙМ

Минпромторг намерен увеличить долю российского телекомоборудования на рынке

Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T13:27+0300

2025-12-12T13:27+0300

2025-12-12T13:27+0300

технологии

россия

бизнес

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865475217_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_aa6b8d9efd568341c6055829c2d0d9db.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Долю российского телекоммуникационного оборудования на рынке страны к 2030 году планируется увеличить до 50%, на сегодняшний день его доля составляет около 30%, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Сегодня доля российской продукции на рынке телекоммуникационного оборудования составляет около 30%. Мы планируем увеличить этот показатель до 50% к 2030 году благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки и повышению уровня локализации производства", - рассказали в ведомстве. Под телекоммуникационным оборудованием подразумеваются приборы и устройства, которые используются для передачи информации и распределения ее между сетевыми абонентами: мобильные вышки, маршрутизаторы и модемы, серверы и другое.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес, рф, минпромторг