https://1prime.ru/20251212/opros-865459864.html

Опрос показал, за какое превышение скорости чаще всего штрафовали

Опрос показал, за какое превышение скорости чаще всего штрафовали - 12.12.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, за какое превышение скорости чаще всего штрафовали

Большинство водителей чаще всего штрафовали за превышение скорости до 40 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром",... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T06:39+0300

2025-12-12T06:39+0300

2025-12-12T06:39+0300

бизнес

общество

татарстан

московская область

башкирия

дром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459864.jpg?1765510759

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - ПРАЙМ. Большинство водителей чаще всего штрафовали за превышение скорости до 40 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром", ссылаясь на результаты опроса. "Автомобилисты рассказали, за какое превышение скорости получали штрафы. Большинство (54%) водителей России чаще штрафовали за превышение скорости на 20-40 километров в час. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта "Дром", в котором участвовали более восьми тысяч человек", - сообщили в пресс-службе портала. Согласно опросу, 18% автовладельцев, почти каждый пятый, не сталкивались со штрафами ГИБДД за последние годы. Тем не менее часть водителей все же нарушает скоростной режим. Так, 15% автолюбителей превышали допустимую скорость на 40-60 километров в час. Еще 4% разгонялись на 60-80 километров в час быстрее, чем разрешено, а 7% признались, что получали штрафы за превышение скорости более чем на 80 километров в час. Среди регионов страны штрафы за превышение скорости на 20-40 километров в час часто получали водители Сахалинской (68%) и Томской (65%) областей. Что касается езды на 40-60 километров в час быстрее допустимого, то здесь лидируют автолюбители Югры (22%), Воронежской и Тюменской областей (по 21%). Превышение скорости на 60-80 километров в час чаще всего фиксировалось у водителей Татарстана (8%), Московской области и Алтайского края (по 6%). Автомобилисты Башкирии (14%), Москвы (12%) и Нижегородской области (11%) лидировали по числу штрафов за превышение скоростного режима более чем на 80 километров в час. Больше всего водителей, не имеющих штрафов за скорость, проживает в Якутии (30%), Забайкалье (27%) и Хабаровском крае (26%). При этом автолюбители, которым выписывали штрафы, часто ссылались на невнимательность или помехи, закрывавшие дорожные знаки, как основные причины нарушений. "На одном участке дороги сбили пешехода, и после установили знаки 40 и 20, а также лежачего полицейского и камеру. В этом году этот участок начали ремонтировать, убрали лежачих полицейских, камеру оставили, а знак 20 очень удачно зарос ветками", - отмечает Омский водитель, слова которого приводит "Дром". Водители также предлагали свои стратегии для поддержания допустимой скорости. Среди них - применение круиз-контроля, а также установка скорости на 12 километров в час больше установленного лимита (то есть 72 километра в час в населенных пунктах и 102 километра в час за их пределами), что, по их словам, позволяет ехать без лишнего напряжения. Всероссийский опрос среди пользователей сайта "Дром" проводился с 1 по 8 сентября 2025 года.

татарстан

московская область

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , татарстан, московская область, башкирия, дром