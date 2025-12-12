Опрос показал, сколько россияне откладывали в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-12T06:39+0300
2025-12-12T06:39+0300
финансы
бизнес
экономика
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин регулярно откладывал деньги в 2025 году, среди сберегавших больше тех, кому удалось накопить до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА Новости. По данным исследования среди порядка 2 тысяч клиентов банка, 24% респондентов смогли накопить финансы, а у 31% получалось время от времени. Почти половина россиян (45%) не делала сбережений в 2025 году. "Среди сберегавших больше всего тех, кому удалось накопить 100 тысяч рублей и меньше (38%). Далее следуют: от 100 до 200 тысяч рублей (22%), 500 тысяч рублей и больше (20%), от 200 до 300 тысяч рублей (8%), от 400 до 500 тысяч рублей (7%) и от 300 до 400 тысяч рублей (5%)", - говорится в сообщении. Согласно исследованию, главной целью накоплений для 45% опрошенных стала финансовая подушка безопасности. Другие цели распределились так: отпуск (11%), покупка квартиры (9%), ремонт (8%), автомобиль (4%), свадьба (3%), образование (2%). При этом 18% заявили, что цели для накоплений у них не было. "Кредитная нагрузка за год выросла у 34% респондентов, не изменилась у 24% и уменьшилась у 13%. Остальные 29% отметили, что у них нет кредитов. При этом ежемесячный доход за год увеличился у 33% участников опроса, не изменился у 49%, а снизился у 18%", - также говорится в исследовании. Отмечается, что самой крупной тратой в 2025 году для 26% опрошенных стал отдых. На втором месте - здоровье (15%), на третьем - ремонт (14%). Далее следуют покупки техники (9%), квартиры (7%), автомобиля (7%). 22% заявили, что крупных трат у них не было.
финансы, бизнес
Финансы, Бизнес, Экономика
06:39 12.12.2025
 
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин регулярно откладывал деньги в 2025 году, среди сберегавших больше тех, кому удалось накопить до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА Новости.
По данным исследования среди порядка 2 тысяч клиентов банка, 24% респондентов смогли накопить финансы, а у 31% получалось время от времени. Почти половина россиян (45%) не делала сбережений в 2025 году.
"Среди сберегавших больше всего тех, кому удалось накопить 100 тысяч рублей и меньше (38%). Далее следуют: от 100 до 200 тысяч рублей (22%), 500 тысяч рублей и больше (20%), от 200 до 300 тысяч рублей (8%), от 400 до 500 тысяч рублей (7%) и от 300 до 400 тысяч рублей (5%)", - говорится в сообщении.
Согласно исследованию, главной целью накоплений для 45% опрошенных стала финансовая подушка безопасности. Другие цели распределились так: отпуск (11%), покупка квартиры (9%), ремонт (8%), автомобиль (4%), свадьба (3%), образование (2%). При этом 18% заявили, что цели для накоплений у них не было.
"Кредитная нагрузка за год выросла у 34% респондентов, не изменилась у 24% и уменьшилась у 13%. Остальные 29% отметили, что у них нет кредитов. При этом ежемесячный доход за год увеличился у 33% участников опроса, не изменился у 49%, а снизился у 18%", - также говорится в исследовании.
Отмечается, что самой крупной тратой в 2025 году для 26% опрошенных стал отдых. На втором месте - здоровье (15%), на третьем - ремонт (14%). Далее следуют покупки техники (9%), квартиры (7%), автомобиля (7%). 22% заявили, что крупных трат у них не было.
 
Заголовок открываемого материала