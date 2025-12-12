https://1prime.ru/20251212/oracle--865474645.html

Сооснователь Oracle Эллисон потерял около 25 миллиардов долларов за сутки

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за сутки потерял 24,9 миллиарда долларов из-за падения стоимости акций компании почти на 11%, в результате чего опустился на третье место со второго в рейтинге богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI). В четверг акции американского производителя программного обеспечения Oracle подешевели на 10,83%, до 198,85 доллара за акцию. На предторгах пятницы бумаги дешевеют еще на 0,88%, до 197,1 доллара. Распродажа была связана с разочаровывающим финансовым отчетом компании, который отразил выручку за последний квартал финансового года ниже ожиданий, в том числе выручку подразделения облачных технологий - также ниже прогнозов. В результате состояние Эллисона снизилось за сутки на 24,9 миллиарда долларов, до 258 миллиардов, и бизнесмен опустился в рейтинге миллиардеров на третье место со второго, следует из данных агентства Блумберг. Второе место, таким образом, занял сооснователь Google Ларри Пейдж (268 миллиардов долларов), а на первом остается предприниматель Илон Маск (462 миллиарда долларов). Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

