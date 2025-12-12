https://1prime.ru/20251212/pensii-865474913.html

Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре

АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно – в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - рассказал Антон Котяков журналистам. Он также отметил, что доставка через "Почту России" будет проходить по стандартному графику.

