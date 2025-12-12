Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 12.12.2025, ПРАЙМ
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно – в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - рассказал Антон Котяков журналистам. Он также отметил, что доставка через "Почту России" будет проходить по стандартному графику.
рф, антон котяков, почта россии, пенсии, общество , минтруд
РФ, Антон Котяков, Почта России, Пенсии, Общество , Минтруд
13:23 12.12.2025 (обновлено: 13:43 12.12.2025)
 
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре

Котяков: получающим пенсии в первые 12 дней января россиянам перечислят их в конце декабря

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно – в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - рассказал Антон Котяков журналистам.
Он также отметил, что доставка через "Почту России" будет проходить по стандартному графику.
 
Заголовок открываемого материала