https://1prime.ru/20251212/pensii-865474913.html
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T13:23+0300
2025-12-12T13:23+0300
2025-12-12T13:43+0300
рф
антон котяков
почта россии
пенсии
общество
минтруд
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которые получают пенсию в первые 12 дней января, получат эти выплаты в конце декабря, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно – в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки, на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - рассказал Антон Котяков журналистам. Он также отметил, что доставка через "Почту России" будет проходить по стандартному графику.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, антон котяков, почта россии, пенсии, общество , минтруд
РФ, Антон Котяков, Почта России, Пенсии, Общество , Минтруд
Минтруд рассказал, кто получит пенсию за январь в декабре
Котяков: получающим пенсии в первые 12 дней января россиянам перечислят их в конце декабря