Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
2025-12-12T14:51+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра Пакистана Шахбада Шарифа продлились 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана с участием делегаций продолжались 40 минут. Далее лидеры продолжили беседу в узком формате, затем к лидерам присоединился премьер-министр Пакистана. Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
