Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа - 12.12.2025
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
2025-12-12T14:51+0300
2025-12-12T14:51+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра Пакистана Шахбада Шарифа продлились 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана с участием делегаций продолжались 40 минут. Далее лидеры продолжили беседу в узком формате, затем к лидерам присоединился премьер-министр Пакистана. Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
14:51 12.12.2025
 
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра Пакистана Шахбада Шарифа продлились 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана с участием делегаций продолжались 40 минут.
Далее лидеры продолжили беседу в узком формате, затем к лидерам присоединился премьер-министр Пакистана.
Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Макет атомной электростанции Аккую - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
14:31
 
