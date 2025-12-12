Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/plan-865496856.html
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам - 12.12.2025, ПРАЙМ
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам
Владимир Зеленский использует любые обсуждения мира как манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T23:06+0300
2025-12-12T23:06+0300
в мире
сша
вашингтон
москва
владимир путин
рада
владимир зеленский
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский использует любые обсуждения мира как манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Он уводит дискуссию в темы выборов, референдумов, территорий, "гарантий безопасности" — не для решения, а для затягивания и дестабилизации. Его цель одна — политическое удержание власти любой ценой", — отметил он.Депутат добавил, что США и Россия понимают, как можно завершить конфликт, но Зеленский мешает этому, так как "не может существовать вне войны".Обсуждение мирного плана СШАНа минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
https://1prime.ru/20251212/poteri-865496707.html
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, сша, вашингтон, москва, владимир путин, рада, владимир зеленский, джаред кушнер
В мире, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Владимир Путин, Рада, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер
23:06 12.12.2025
 
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам

Дмитрук: Зеленский использует любые разговоры о мире как манипуляцию

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский использует любые обсуждения мира как манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Он уводит дискуссию в темы выборов, референдумов, территорий, "гарантий безопасности" — не для решения, а для затягивания и дестабилизации. Его цель одна — политическое удержание власти любой ценой", — отметил он.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО
23:04
Депутат добавил, что США и Россия понимают, как можно завершить конфликт, но Зеленский мешает этому, так как "не может существовать вне войны".

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России
23:02
 
В миреСШАВАШИНГТОНМОСКВАВладимир ПутинРадаВладимир ЗеленскийДжаред Кушнер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала