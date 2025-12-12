https://1prime.ru/20251212/plan-865496856.html

"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам

12.12.2025

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский использует любые обсуждения мира как манипуляцию, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Он уводит дискуссию в темы выборов, референдумов, территорий, "гарантий безопасности" — не для решения, а для затягивания и дестабилизации. Его цель одна — политическое удержание власти любой ценой", — отметил он.Депутат добавил, что США и Россия понимают, как можно завершить конфликт, но Зеленский мешает этому, так как "не может существовать вне войны".Обсуждение мирного плана СШАНа минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.

