Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию - 12.12.2025
Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию
Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию - 12.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию
Стоимость платины в пятницу подскакивает на 5%, и показатель впервые более чем за 14 лет превысил отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:46+0300
2025-12-12T17:46+0300
экономика
рынок
платина
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу подскакивает на 5%, и показатель впервые более чем за 14 лет превысил отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.39 мск цена январского фьючерса на платину поднимается на 4,89% к предыдущему закрытию, до 1 800,3 доллара за тройскую унцию - впервые с 19 сентября 2011 года. С начала недели стоимость металла выросла почти на 8%, с начала декабря - на 6%. При этом с начала года платина подорожала вдвое.
рынок, платина
Экономика, Рынок, платина
17:46 12.12.2025
 
Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию

Цена на платину впервые за 14 лет превысила отметку в $1 800 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу подскакивает на 5%, и показатель впервые более чем за 14 лет превысил отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена январского фьючерса на платину поднимается на 4,89% к предыдущему закрытию, до 1 800,3 доллара за тройскую унцию - впервые с 19 сентября 2011 года.
С начала недели стоимость металла выросла почти на 8%, с начала декабря - на 6%. При этом с начала года платина подорожала вдвое.
Экономика Рынок платина
 
 
