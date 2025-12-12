https://1prime.ru/20251212/platina-865487164.html

Стоимость платины превысила отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию

2025-12-12T17:46+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу подскакивает на 5%, и показатель впервые более чем за 14 лет превысил отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.39 мск цена январского фьючерса на платину поднимается на 4,89% к предыдущему закрытию, до 1 800,3 доллара за тройскую унцию - впервые с 19 сентября 2011 года. С начала недели стоимость металла выросла почти на 8%, с начала декабря - на 6%. При этом с начала года платина подорожала вдвое.

