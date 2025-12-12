Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.12.2025, ПРАЙМ
Польша станет самой маленькой страной в "Большой двадцатке"
Польша станет самой маленькой страной в "Большой двадцатке" - 12.12.2025, ПРАЙМ
Польша станет самой маленькой страной в "Большой двадцатке"
Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" будет среди стран с торговым дефицитом, однако самым маленьким в объединении, показал анализ РИА Новости... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T05:48+0300
2025-12-12T05:48+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" будет среди стран с торговым дефицитом, однако самым маленьким в объединении, показал анализ РИА Новости открытых данных. Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения. Польша, по данным за январь-сентябрь 2025 года, имела торговый дефицит в 1,1 миллиарда долларов. Если бы она уже входила в объединение, то была бы 12-й по уровню торгового баланса среди стран "Большой двадцатки". По подсчетам РИА Новости, сделанным ранее, самый значительный торговый профицит за девять месяцев текущего года получил Китай - 874,8 миллиарда долларов. На втором месте по торговой прибыли расположилась Германия со 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров с наибольшим торговым профицитом замыкает Россия - 101,7 миллиарда долларов.
05:48 12.12.2025
 
Польша станет самой маленькой страной в "Большой двадцатке"

Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" будет самым маленьким в объединении

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" будет среди стран с торговым дефицитом, однако самым маленьким в объединении, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения.
Польша, по данным за январь-сентябрь 2025 года, имела торговый дефицит в 1,1 миллиарда долларов. Если бы она уже входила в объединение, то была бы 12-й по уровню торгового баланса среди стран "Большой двадцатки".
По подсчетам РИА Новости, сделанным ранее, самый значительный торговый профицит за девять месяцев текущего года получил Китай - 874,8 миллиарда долларов. На втором месте по торговой прибыли расположилась Германия со 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров с наибольшим торговым профицитом замыкает Россия - 101,7 миллиарда долларов.
 
