Польша станет самой маленькой страной в "Большой двадцатке"

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" будет среди стран с торговым дефицитом, однако самым маленьким в объединении, показал анализ РИА Новости открытых данных. Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения. Польша, по данным за январь-сентябрь 2025 года, имела торговый дефицит в 1,1 миллиарда долларов. Если бы она уже входила в объединение, то была бы 12-й по уровню торгового баланса среди стран "Большой двадцатки". По подсчетам РИА Новости, сделанным ранее, самый значительный торговый профицит за девять месяцев текущего года получил Китай - 874,8 миллиарда долларов. На втором месте по торговой прибыли расположилась Германия со 169,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров с наибольшим торговым профицитом замыкает Россия - 101,7 миллиарда долларов.

