Назван типичный портрет потенциальной жертвы звонков мошенников

Назван типичный портрет потенциальной жертвы звонков мошенников

Мужчина в возрасте от 35 до 44 лет со средним доходом, склонный к спонтанным тратам и без детей - таков типичный портрет потенциальной жертвы звонков мошенников | 12.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мужчина в возрасте от 35 до 44 лет со средним доходом, склонный к спонтанным тратам и без детей - таков типичный портрет потенциальной жертвы звонков мошенников в предновогодний период, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник" МТС. "В преддверии новогодних праздников мошенники чаще всего атакуют мужчин 35-44 лет со средним доходом, не имеющих детей и склонных к спонтанным тратам", - сообщили в сервисе. Отмечается, что пик активности приходится на вторую половину недели - среду, четверг и пятницу, когда бдительность людей снижается в ожидании выходных. Мошенники чаще всего звонят в утренние часы, когда россияне только начинают свой день: с 7 до 9 утра. А средняя длительность разговора с преступником составляет 17 секунд, что указывает на попытку мошенников быстро добиться результата, отметили эксперты. Директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук рассказал агентству, что со второй половины ноября по настоящее время специалисты зафиксировали более 200 миллионов нежелательных звонков, и цифра продолжает увеличиваться. "Сейчас, в период предновогодней суеты, особенно важно не сообщать личные данные и коды из смс по телефону, не поддаваться на давление и спешку, а для проверки любой сомнительной информации использовать только официальные каналы связи с банками и сервисами доставки", - посоветовал он. Специалисты связывают предновогодний всплеск мошеннических атак с финансовой активностью населения: в это время люди чаще совершают крупные и спонтанные покупки, что создает дополнительные возможности для манипуляций и психологического давления. Преступники начинают чаще использовать сложные схемы с двумя и более звонками, связанные с доставкой подарков, бронированием поездок, "зимними" скидками на ЖКХ, а также "выгодными предложениями" якобы от служб поддержки маркетплейсов. Атаки сконцентрированы в крупных городах, в которых активнее всего совершаются покупки перед Новым годом. Так, в топ-5 городов по количеству нежелательных звонков в предпраздничный период вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа.

