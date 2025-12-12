Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники - 12.12.2025
Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники
Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники
2025-12-12T10:11+0300
2025-12-12T10:11+0300
экономика
технологии
бизнес
михаил мишустин
минпромторг
минцифры
минфин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минпромторг, Минцифры и Минфин России до 26 февраля подготовят предложения по стимулированию закупок отечественной радиоэлектронной продукции, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "Минпромторг, Минцифры и Минфин до 26 февраля должны подготовить предложения, направленные на стимулирование закупок радиоэлектронной продукции первого и второго уровня, то есть полностью отечественной продукции и отечественной продукции, для производства которой использовались иностранные компоненты", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что речь и о стимулировании закупок программно-аппаратных комплексов. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
технологии, бизнес, михаил мишустин, минпромторг, минцифры, минфин, правительство рф
Экономика, Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин, Минпромторг, Минцифры, Минфин, Правительство РФ
10:11 12.12.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минпромторг, Минцифры и Минфин России до 26 февраля подготовят предложения по стимулированию закупок отечественной радиоэлектронной продукции, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
"Минпромторг, Минцифры и Минфин до 26 февраля должны подготовить предложения, направленные на стимулирование закупок радиоэлектронной продукции первого и второго уровня, то есть полностью отечественной продукции и отечественной продукции, для производства которой использовались иностранные компоненты", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что речь и о стимулировании закупок программно-аппаратных комплексов.
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
 
Заголовок открываемого материала