https://1prime.ru/20251212/poruchenie-865466302.html

Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники

Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники - 12.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники

Минпромторг, Минцифры и Минфин России до 26 февраля подготовят предложения по стимулированию закупок отечественной радиоэлектронной продукции, такое поручение... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T10:11+0300

2025-12-12T10:11+0300

2025-12-12T10:11+0300

экономика

технологии

бизнес

михаил мишустин

минпромторг

минцифры

минфин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минпромторг, Минцифры и Минфин России до 26 февраля подготовят предложения по стимулированию закупок отечественной радиоэлектронной продукции, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "Минпромторг, Минцифры и Минфин до 26 февраля должны подготовить предложения, направленные на стимулирование закупок радиоэлектронной продукции первого и второго уровня, то есть полностью отечественной продукции и отечественной продукции, для производства которой использовались иностранные компоненты", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что речь и о стимулировании закупок программно-аппаратных комплексов. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, михаил мишустин, минпромторг, минцифры, минфин, правительство рф