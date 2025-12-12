Мишустин поручил поддержать закупки отечественной радиоэлектроники

https://1prime.ru/20251212/poruchenie-865466302.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минпромторг, Минцифры и Минфин России до 26 февраля подготовят предложения по стимулированию закупок отечественной радиоэлектронной продукции, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "Минпромторг, Минцифры и Минфин до 26 февраля должны подготовить предложения, направленные на стимулирование закупок радиоэлектронной продукции первого и второго уровня, то есть полностью отечественной продукции и отечественной продукции, для производства которой использовались иностранные компоненты", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что речь и о стимулировании закупок программно-аппаратных комплексов. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
