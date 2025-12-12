https://1prime.ru/20251212/potentsial-865492584.html

В Минэнерго оценили экономический потенциал золошлаковых материалов

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Золошлаковые материалы имеют большой экономический потенциал, в том числе для сохранения экологии, заявили в Минэнерго РФ по итогам совещания по вопросам использования золошлаковых материалов. "Глава Минэнерго отметил большой экономический потенциал золошлаковых материалов, в том числе для сохранения благоприятной экологической обстановки", - сказано в сообщении. Глава Минэнерго Сергей Цивилев совместно с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Яцкиным и губернатором Кемеровской области – Кузбасса Ильей Середюком провели совещание по вопросам использования золошлаковых материалов для повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. "Мы должны с вами задачу по утилизации золошлаковых отходов превратить в возможность для развития. Мы золошлаковые отходы рассматриваем не как отходы, а как материал, из которого можно делать экономически целесообразную продукцию", - приводятся слова министра. Середюк заявил, что Кузбасс готов стать пилотным регионом для испытаний технологий глубокой переработки золошлаковых материалов, добавили в сообщении.

