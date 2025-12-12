https://1prime.ru/20251212/potentsial-865492584.html
В Минэнерго оценили экономический потенциал золошлаковых материалов
В Минэнерго оценили экономический потенциал золошлаковых материалов - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили экономический потенциал золошлаковых материалов
Золошлаковые материалы имеют большой экономический потенциал, в том числе для сохранения экологии, заявили в Минэнерго РФ по итогам совещания по вопросам... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T19:58+0300
2025-12-12T19:58+0300
2025-12-12T19:58+0300
энергетика
промышленность
рф
кузбасс
кемеровская область
сергей цивилев
совет федерации
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865492418_0:25:3557:2025_1920x0_80_0_0_b76e787b4197e059bb5def4db8f8cd06.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Золошлаковые материалы имеют большой экономический потенциал, в том числе для сохранения экологии, заявили в Минэнерго РФ по итогам совещания по вопросам использования золошлаковых материалов. "Глава Минэнерго отметил большой экономический потенциал золошлаковых материалов, в том числе для сохранения благоприятной экологической обстановки", - сказано в сообщении. Глава Минэнерго Сергей Цивилев совместно с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Яцкиным и губернатором Кемеровской области – Кузбасса Ильей Середюком провели совещание по вопросам использования золошлаковых материалов для повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. "Мы должны с вами задачу по утилизации золошлаковых отходов превратить в возможность для развития. Мы золошлаковые отходы рассматриваем не как отходы, а как материал, из которого можно делать экономически целесообразную продукцию", - приводятся слова министра. Середюк заявил, что Кузбасс готов стать пилотным регионом для испытаний технологий глубокой переработки золошлаковых материалов, добавили в сообщении.
https://1prime.ru/20251212/zoloto-865486177.html
рф
кузбасс
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865492418_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_544b5732c9ed42a93384274796feaed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, кузбасс, кемеровская область, сергей цивилев, совет федерации, федеральное собрание
Энергетика, Промышленность, РФ, КУЗБАСС, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Совет Федерации, Федеральное собрание
В Минэнерго оценили экономический потенциал золошлаковых материалов
Минэнерго: золошлаковые материалы имеют большой экономический потенциал для экологии
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Золошлаковые материалы имеют большой экономический потенциал, в том числе для сохранения экологии, заявили в Минэнерго РФ по итогам совещания по вопросам использования золошлаковых материалов.
"Глава Минэнерго отметил большой экономический потенциал золошлаковых материалов, в том числе для сохранения благоприятной экологической обстановки", - сказано в сообщении.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев совместно с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Яцкиным и губернатором Кемеровской области – Кузбасса Ильей Середюком провели совещание по вопросам использования золошлаковых материалов для повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
"Мы должны с вами задачу по утилизации золошлаковых отходов превратить в возможность для развития. Мы золошлаковые отходы рассматриваем не как отходы, а как материал, из которого можно делать экономически целесообразную продукцию", - приводятся слова министра.
Середюк заявил, что Кузбасс готов стать пилотным регионом для испытаний технологий глубокой переработки золошлаковых материалов, добавили в сообщении.
В Китае оптовый спрос на золото в ноябре упал на 32 процента