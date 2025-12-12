https://1prime.ru/20251212/pravitelstvo-865485148.html
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран - 12.12.2025, ПРАЙМ
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран
Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:32+0300
2025-12-12T17:32+0300
2025-12-12T17:32+0300
сельское хозяйство
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20251210/putin-865402517.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d3324d1267da0e22ef9afd781798c917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, правительство рф
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Правительство РФ
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран
Кабмин установил квоты на ввоз 15 тысяч тонн семян из недружественных стран в 2026 году
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.
Путин отметил снижение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию