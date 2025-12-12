Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран - 12.12.2025
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран
2025-12-12T17:32+0300
2025-12-12T17:32+0300
сельское хозяйство
россия
правительство рф
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.
2025
Новости
ru-RU
1920
1920
true
сельское хозяйство, россия, правительство рф
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Правительство РФ
17:32 12.12.2025
 
Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

Кабмин установил квоты на ввоз 15 тысяч тонн семян из недружественных стран в 2026 году

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Правительство РФ
 
 
