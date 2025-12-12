https://1prime.ru/20251212/pravitelstvo-865485148.html

Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

2025-12-12T17:32+0300

2025-12-12T17:32+0300

2025-12-12T17:32+0300

сельское хозяйство

россия

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.

