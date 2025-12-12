Приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store

https://1prime.ru/20251212/prilozhenie-865463533.html

Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" вновь не доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T09:07+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" вновь не доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. Ранее, в понедельник, банк сообщал, что приложение для iPhone "Финансы онлайн" стало доступно в App Store. "Безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн "Финансы Онлайн" больше недоступно для скачивания в App Store", - говорится в сообщении банка в пятницу.Отмечается, что те клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в офис банка и установить свежую версию приложения. "Также можно воспользоваться услугой выездного сервиса",- добавили в банке.

2025

