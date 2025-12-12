Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store - 12.12.2025
Приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store
2025-12-12T09:07+0300
2025-12-12T09:07+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" вновь не доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. Ранее, в понедельник, банк сообщал, что приложение для iPhone "Финансы онлайн" стало доступно в App Store. &quot;Безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн &quot;Финансы Онлайн&quot; больше недоступно для скачивания в App Store&quot;, - говорится в сообщении банка в пятницу.Отмечается, что те клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в офис банка и установить свежую версию приложения. "Также можно воспользоваться услугой выездного сервиса",- добавили в банке.
2025
Новости
ru-RU
1920
1920
true
технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
09:07 12.12.2025
 
Приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store

Приложение Сбербанка "Финансы онлайн" вновь недоступно в App Store

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" вновь не доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.
Ранее, в понедельник, банк сообщал, что приложение для iPhone "Финансы онлайн" стало доступно в App Store.

"Безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн "Финансы Онлайн" больше недоступно для скачивания в App Store", - говорится в сообщении банка в пятницу.

Отмечается, что те клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в офис банка и установить свежую версию приложения.
"Также можно воспользоваться услугой выездного сервиса",- добавили в банке.
 
ТехнологииБанкиФинансыСбербанк
 
 
