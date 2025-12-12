https://1prime.ru/20251212/profsojuzy-865456721.html

Профсоюзы Аргентины созовут акцию протеста против трудовой реформы

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - ПРАЙМ. Крупнейшее объединение профсоюзов Аргентины - Всеобщая конфедерация труда (CGT) - созывает акцию протеста против трудовой реформы президента страны Хавьера Милея, сообщила организация в соцсети X. "Созываем манифестацию 18 декабря против трудовой реформы, которую продвигает правительство, это проект, который направлен на уничтожение исторических прав (работников)", - говорится в сообщении. Акцию планируется провести напротив здания правительства. Законопроект о трудовой реформе, внесенный президентом в парламент, предлагает пересмотреть систему выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.

