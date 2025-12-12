Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Московском регионе выявили 240 тысяч нелегальных проводов интернет-связи
В Московском регионе выявили 240 тысяч нелегальных проводов интернет-связи - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Московском регионе выявили 240 тысяч нелегальных проводов интернет-связи
"Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП с начала года, сообщило ведомство. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T15:49+0300
2025-12-12T15:50+0300
энергетика
бизнес
технологии
москва
связь
россия
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/76134/72/761347206_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_79ee4716930f3a7a0af64b14beb0fb0e.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП с начала года, сообщило ведомство. "С начала 2025 года энергетики "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаружение нелегальных ВОЛС нужна для наведения порядка в цифровой инфраструктуре Москвы и области. Основные цели работы - обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и интернета потребителям, безопасная эксплуатация электрооборудования, справедливая конкуренция для всех участников рынка цифровых услуг. Подчеркивается, что борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. Кроме того, каждая нелегальная линия связи - это дополнительный риск, потому что непрофессиональный монтаж может привести к повреждению электросетей, вызвав перебои с электричеством. "Также самовольный подвес ВОЛС несет угрозу жизни и здоровью людей: крепления, смонтированные с нарушением технических норм, превращают опоры линий электропередачи в источник потенциальной опасности", - добавляется в сообщении.
бизнес, технологии, москва, связь, россия, россети
Энергетика, Бизнес, Технологии, МОСКВА, связь, РОССИЯ, Россети
15:49 12.12.2025 (обновлено: 15:50 12.12.2025)
 
В Московском регионе выявили 240 тысяч нелегальных проводов интернет-связи

В Московском регионе выявили 240 тыс нелегальных проводов интернет-связи на ЛЭП

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП с начала года, сообщило ведомство.
"С начала 2025 года энергетики "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаружение нелегальных ВОЛС нужна для наведения порядка в цифровой инфраструктуре Москвы и области. Основные цели работы - обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и интернета потребителям, безопасная эксплуатация электрооборудования, справедливая конкуренция для всех участников рынка цифровых услуг.
Подчеркивается, что борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. Кроме того, каждая нелегальная линия связи - это дополнительный риск, потому что непрофессиональный монтаж может привести к повреждению электросетей, вызвав перебои с электричеством.
"Также самовольный подвес ВОЛС несет угрозу жизни и здоровью людей: крепления, смонтированные с нарушением технических норм, превращают опоры линий электропередачи в источник потенциальной опасности", - добавляется в сообщении.
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
13 октября, 21:00
В Дагестане выявили три майнинг-фермы, похищавшие электроэнергию
13 октября, 21:00
 
