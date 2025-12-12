https://1prime.ru/20251212/provoda-865480397.html

В Московском регионе выявили 240 тысяч нелегальных проводов интернет-связи

энергетика

бизнес

технологии

москва

связь

россия

россети

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП с начала года, сообщило ведомство. "С начала 2025 года энергетики "Россети Московский регион" выявили более 240 тысяч незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что обнаружение нелегальных ВОЛС нужна для наведения порядка в цифровой инфраструктуре Москвы и области. Основные цели работы - обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии и интернета потребителям, безопасная эксплуатация электрооборудования, справедливая конкуренция для всех участников рынка цифровых услуг. Подчеркивается, что борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. Кроме того, каждая нелегальная линия связи - это дополнительный риск, потому что непрофессиональный монтаж может привести к повреждению электросетей, вызвав перебои с электричеством. "Также самовольный подвес ВОЛС несет угрозу жизни и здоровью людей: крепления, смонтированные с нарушением технических норм, превращают опоры линий электропередачи в источник потенциальной опасности", - добавляется в сообщении.

