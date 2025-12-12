Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" рассчитывает весной 2026 года получить экспериментально-правовой режим, позволяющий протестировать идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, сообщил генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом) Леонид Сергеев. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в октябре сообщал, что аэропорт "Пулково" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты. "Для того, чтобы обкатывать (эту технологию – ред.) уже не на теоретических, а на реальных людях, нам надо получить экспериментально-правовой режим, и мы думаем, что мы его получим к течение весны, и даже ближе к первому кварталу", – сказал Сергеев журналистам. По его словам, закон, регламентирующий использование биометрии для идентификации пассажиров авиарейсов, может быть принят в конце 2026 года. "Когда появляется закон, через год это может стать технологией, которая будет раскатываться по всей стране", – добавил глава управляющей компании "Пулково".
бизнес, рф, аэропорт пулково
Бизнес, РФ, аэропорт Пулково
16:19 12.12.2025
 
Пулково планирует тестировать идентификацию пассажиров по биометрии

Пулково надеется получить экспериментальный режим идентификации пассажиров по биометрии

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" рассчитывает весной 2026 года получить экспериментально-правовой режим, позволяющий протестировать идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, сообщил генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом) Леонид Сергеев.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в октябре сообщал, что аэропорт "Пулково" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты.
"Для того, чтобы обкатывать (эту технологию – ред.) уже не на теоретических, а на реальных людях, нам надо получить экспериментально-правовой режим, и мы думаем, что мы его получим к течение весны, и даже ближе к первому кварталу", – сказал Сергеев журналистам.
По его словам, закон, регламентирующий использование биометрии для идентификации пассажиров авиарейсов, может быть принят в конце 2026 года.
"Когда появляется закон, через год это может стать технологией, которая будет раскатываться по всей стране", – добавил глава управляющей компании "Пулково".
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
20 ноября, 16:15
 
