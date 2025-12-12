https://1prime.ru/20251212/pulkovo-865481425.html
Пулково планирует тестировать идентификацию пассажиров по биометрии
Пулково планирует тестировать идентификацию пассажиров по биометрии - 12.12.2025, ПРАЙМ
Пулково планирует тестировать идентификацию пассажиров по биометрии
Петербургский аэропорт "Пулково" рассчитывает весной 2026 года получить экспериментально-правовой режим, позволяющий протестировать идентификацию пассажиров... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T16:19+0300
2025-12-12T16:19+0300
2025-12-12T16:19+0300
бизнес
рф
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" рассчитывает весной 2026 года получить экспериментально-правовой режим, позволяющий протестировать идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, сообщил генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом) Леонид Сергеев. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в октябре сообщал, что аэропорт "Пулково" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты. "Для того, чтобы обкатывать (эту технологию – ред.) уже не на теоретических, а на реальных людях, нам надо получить экспериментально-правовой режим, и мы думаем, что мы его получим к течение весны, и даже ближе к первому кварталу", – сказал Сергеев журналистам. По его словам, закон, регламентирующий использование биометрии для идентификации пассажиров авиарейсов, может быть принят в конце 2026 года. "Когда появляется закон, через год это может стать технологией, которая будет раскатываться по всей стране", – добавил глава управляющей компании "Пулково".
https://1prime.ru/20251120/nikitin-864759689.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, аэропорт пулково
Бизнес, РФ, аэропорт Пулково
Пулково планирует тестировать идентификацию пассажиров по биометрии
Пулково надеется получить экспериментальный режим идентификации пассажиров по биометрии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" рассчитывает весной 2026 года получить экспериментально-правовой режим, позволяющий протестировать идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, сообщил генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом) Леонид Сергеев.
Министр транспорта РФ
Андрей Никитин в октябре сообщал, что аэропорт "Пулково
" планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить идентификацию пассажиров авиарейсов по биометрии, затем проект планируется расширять на другие аэропорты.
"Для того, чтобы обкатывать (эту технологию – ред.) уже не на теоретических, а на реальных людях, нам надо получить экспериментально-правовой режим, и мы думаем, что мы его получим к течение весны, и даже ближе к первому кварталу", – сказал Сергеев журналистам.
По его словам, закон, регламентирующий использование биометрии для идентификации пассажиров авиарейсов, может быть принят в конце 2026 года.
"Когда появляется закон, через год это может стать технологией, которая будет раскатываться по всей стране", – добавил глава управляющей компании "Пулково".
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах