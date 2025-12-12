https://1prime.ru/20251212/putin-865454715.html

Путин прилетел в Ашхабад

Путин прилетел в Ашхабад - 12.12.2025, ПРАЙМ

Путин прилетел в Ашхабад

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T02:06+0300

2025-12-12T02:06+0300

2025-12-12T02:06+0300

экономика

мировая экономика

россия

туркмения

ашхабад

турция

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454715.jpg?1765494386

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

туркмения

ашхабад

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, туркмения, ашхабад, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, оон