Путин прилетел в Ашхабад - 12.12.2025
Путин прилетел в Ашхабад
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
 
