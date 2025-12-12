https://1prime.ru/20251212/putin-865454715.html
Путин прилетел в Ашхабад
Путин прилетел в Ашхабад - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин прилетел в Ашхабад
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T02:06+0300
2025-12-12T02:06+0300
2025-12-12T02:06+0300
экономика
мировая экономика
россия
туркмения
ашхабад
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454715.jpg?1765494386
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
туркмения
ашхабад
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, туркмения, ашхабад, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.