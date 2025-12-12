https://1prime.ru/20251212/putin-865455513.html
Путин в Туркмении передвигается на российских Aurus Senat
Путин в Туркмении передвигается на российских Aurus Senat
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению, передвигается на российских лимузинах Aurus Senat.
Традиционный цвет официальных автомобилей в Ашхабаде, которые используют в том числе полиция, посольства и общественный транспорт, - белый, но президент РФ сохраняет приверженность черным Aurus. Они прибыли с российским лидером из Москвы.
